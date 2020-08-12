Рязань, , 11:00 — REGNUM 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Рязанской области за истекшие сутки, сообщили 12 августа в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 155 пациентов.

Общее количество выявленных носителей коронавируса возросло до 6625. В тяжёлом состоянии в больницах находятся 12 человек, из них трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. За сутки выздоровели 13 пациентов, всего — 5960.

Ещё 30 положительных тестов направлены на подтверждение в региональный минздрав.