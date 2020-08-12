Лондон, , 10:54 — REGNUM Следующее обновление для Fall Guys: Ultimate Knockout добавит в игру новое испытание под названием Jump Showdown. Об этом разработчики проекта сообщили на своей странице в Twitter 11 августа.

https://twitter.com/FallGuysGame/status/1293208481848270848

Новое испытание должно появиться в игре уже сегодня, 12 августа. В нём геймерам предстоит удержаться на круглой платформе, постоянно перепрыгивая через препятствия.

Напомним, Fall Guys: Ultimate Knockout — это популярная многопользовательская аркада, релиз которой состоялся 4 августа 2020 года. В ней игроки проходят различные полосы препятствий на выбывание.

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