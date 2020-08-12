Кемерово, , 10:53 — REGNUM В Кемерове в доме-интернате для престарелых и инвалидов зафиксирована вспышка коронавируса. Тесты на COVID-19 оказались положительными у 21 человека.

«Выявлен очаг групповой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в городе Кемерово в доме-интернате для престарелых и инвалидов. У 21 человека (это 20 проживающих и один сотрудник) тесты показали положительный результат, больные госпитализированы, на данный момент эпидемиологическое расследование продолжается, устанавливается круг контактных, проводятся карантинные мероприятия, дом-интернат закрыт», — сообщили «Сибдепо» в областном управлении Роспотребнадзора.

Отметим, что по данным на утро сегодня, 12 августа, в Кемерове за сутки выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом.

Напомним, ранее вспышка коронавируса произошла в междуреченском доме для престарелых — было выявлено 19 случаев заражения.

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