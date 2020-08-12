Москва, , 10:48 — REGNUM В Новой Москве филиал спортивной школы «Самбо-70» планируется достроить и открыть в сентябре 2021 года. Школа возводится в поселении Коммунарка, сообщили в Стройкомплексе.

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В здании школы «Самбо-70» на 1125 мест. разместятся классы, актовые и спортивные залы и два бассейна длиной дорожек 10 и 25 метров.

Отмечается, что здание школы отвечает всем требованиям противопожарной безопасности, доступности для маломобильных групп населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Москве введут в эксплуатацию 12 новых спортивных объектов.

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