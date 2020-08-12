Москва, 12 августа 2020, 10:48 — REGNUM В Новой Москве филиал спортивной школы «Самбо-70» планируется достроить и открыть в сентябре 2021 года. Школа возводится в поселении Коммунарка, сообщили в Стройкомплексе.
Читайте также: До 2021 года в Новой Москве построят около 25 школ
В здании школы «Самбо-70» на 1125 мест. разместятся классы, актовые и спортивные залы и два бассейна длиной дорожек 10 и 25 метров.
Отмечается, что здание школы отвечает всем требованиям противопожарной безопасности, доступности для маломобильных групп населения.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Москве введут в эксплуатацию 12 новых спортивных объектов.
Ранее в сюжете: В Новой Москве построят филиал школы «Самбо-70»