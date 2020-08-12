Екатеринбург, , 10:42 — REGNUM В Свердловской области обнаружили ещё 167 носителей вируса SARS-CoV-2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Коронавирус нашли у жителей Алапаевского района, Асбеста, Березовского, Верхней Пышмы, Екатеринбурга (70 человек), Ирбита, Каменска-Уральского, Сухого Лога, Кушвы, Красноуфимска и Красноуфимского района, Среднеуральска, Сысертского и Горноуральского ГО, Нижнего Тагила, Невьянска, Кировграда, Верхнего Тагила, Первоуральска, Нижнесергинского района, Ревды, Дегтярска, Североуральска, Краснотурьинска, Карпинска, Серова, Байкаловского района.

Теперь в Свердловской области подтверждено 22 781 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале протестировали на вирус SARS-CoV-2 уже более 1 млн человек.

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