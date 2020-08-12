Стокгольм, , 10:40 — REGNUM Новое дополнение для ролевого экшена Minecraft Dungeons выйдет 8 сентября 2020 года. Об этом 11 августа сообщалось на официальном сайте игры.

Дополнении Creeping Winter добавит в игру новую заснеженную локацию, а также противников и сюжетные задания. Помимо этого, геймеры смогут помогать различным торговцам, чтобы потом они открывали свои магазины прямо в лагере протагониста.

Напомним, Minecraft Dungeons — это игра в жанре Action/RPG, спин-офф популярной «песочницы» Minecraft. В ней геймеры проходят опасные подземелья, сражаются с монстрами и пытаются помешать планам злого колдуна.

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