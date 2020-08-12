Магас, , 10:39 — REGNUM Бывший глава минспорта Ингушетии Дауд Алхазуров задержан на несколько суток до выяснения обстоятельств. Его поместили в изолятор временного содержания в Пятигорске, пишет 12 августа интернет-газета «Ингушетия».

До этого чиновника и его сына допросили. По данным издания, задержание экс-министра может быть связано с делом о строительстве спортивного комплекса в Назрановском районе. Якобы подрядчику были перечислены денежные средства из бюджета, а работы выполнены были не в полном объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 августа, в Ингушетии прошли обыски в доме у бывшего министра спорта и его брата, после чего появилась неподтвержденная информация о том, что их перевезли на допрос в Северную Осетию.

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