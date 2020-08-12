Чебоксары, , 10:38 — REGNUM В Чувашии за сутки выявлено 36 носителей коронавируса, зарегистрирован один летальный исход. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По информации на 12 августа, в Чувашии с начала пандемии официально подтверждено 7144 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 36.

Выздоровели 4573 человека, в том числе за сутки выписаны 123 человека. Кроме того, зарегистрирован ещё один летальный исход, всего с начала пандемии умерли 65 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии «запустили интенсивную реабилитацию» для тех, кто переболел COVID-19. Программы восстановления здоровья реализуются на базе двух больниц и двух санаторно-курортных комплексов.

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