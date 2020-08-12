Москва, , 10:38 — REGNUM Общее число выявленных в России подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 5102 и превысило 900 тысяч. Об этом 12 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По его данным, в настоящее время общее количество выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 902 701.

Также сообщается, что за это же время в России зафиксировали 129 скончавшихся от COVID-19 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 15 260.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 710 298 человек вылечились от нового заболевания, 7123 из которых — за истекшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в магазинах Москве доля покупателей в масках и перчатках возросла с 68% в середине июля до 75% в начале августа.