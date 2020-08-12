Москва, , 10:36 — REGNUM Разработанная в России вакцина от коронавируса уже использовалась для синтеза и производства, а также разрабатывалась с учётом исследовательской работы и всеми стандартами проверки. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Данная вакцина уже использовалась для синтеза и производства. То есть эта вакцина как платформа достаточно хорошо изучена. Это фактически наиболее безопасный путь с достаточным количеством знаний», — сказал Мурашко.

Он отметил, что любой лекарственный препарат после регистрации и выхода на рынок проходит фармаконадзор — то есть «определённый мониторинг»: «В России он один из лучших в мире. Он построен по современным принципам, плюс мы готовились в течение трёх лет на формат b2b. Любой лекарственный препарат при выходе на рынок и в случае большого числа получателей ведётся этот мониторинг. Для данного препарата ведётся электронное слежение. Напомню, с 1 июля запущена маркировка препарата с QR-кодом».