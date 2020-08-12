Москва, , 10:38 — REGNUM В новостройках Троицкого и Новомосковского административного округа (ТиНАО) до конца года введут в эксплуатацию около 200 тысяч квадратных метров нежилых помещений. Об этом сообщается на официальном сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, речь идёт о первых этажах многоквартирных домов в новых жилых комплексах. Данные объекты пользуются спросом у арендаторов и покупателей.

«Здесь могут появиться небольшие магазины, кафе, парикмахерские, офисы, творческие мастерские и студии», — сказал Жидкин.

При этом данные объекты очень перспективны для создания рабочих мест, считает чиновник.

«По нашим оценкам, с 2012 года нежилые помещения на первых этажах новостроек добавили округам как минимум 10 тыс. рабочих мест», — заключил Жидкин.