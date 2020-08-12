Сухум, , 10:28 — REGNUM Пять новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 11 августа. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба республики по защите населения от SARS-CoV-2.

«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 111 граждан, диагноз «COVID-19» подтвержден у пяти из них. — сообщили в штабе. — Выписано пять пациентов».

Всего, по данным штаба, в Гудаутской ЦРБ находится 39 пациентов с SARS-CoV-2. Общее количество выявленных носителей коронавируса в стране — 148. Из них победили инфекцию 50 человек, а три пациента с COVID-19 умерли.

Стоит отметить, ранее президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что рост темпов распространения коронавируса в республике начался в конце июля до открытия российско-абхазской границы и не связан большим потоком туристов из России. Рост числа выявленных носителей SARS-CoV-2 глава республики связал с тем, что в одной из сухумских больниц пренебрегли санитарными нормами.

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