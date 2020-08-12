Благовещенск, , 10:26 — REGNUM Молодую женщину в Приамурье, которая сама шила и раздавала защитные маски, наградят посмертно. Её удивительную историю недолгой, но самоотверженной жизни, подали друзья девушки на конкурс «Поступки и люди».

Читайте также: Глава Киргизии предложил присвоить парку имя волонтера

24-летняя Екатерина Комогорцева жила в Ивановском районе Амурской области. Несмотря на тяжёлую форму онкологии, Екатерина вместе с маленькой дочкой помогала людям.

В областном конкурсе «Поступки и люди» есть новая номинация «Мы вместе», которая объединила волонтёров, оказывающих помощь в период пандемии коронавируса.

Волонтёр шила маски и бесплатно раздавала их пожилым людям, полицейским, учителям. Также Екатерина Комогорцева проводила онлайн-акции, челленджи, флэшмобы, показывая людям, что самоизоляция — это не повод для грусти, пишет «Порт Амур».

В конце мая девушка умерла.

«Поступки девушки, о которых для социального проекта рассказали ивановцы, мы отметим вне конкурса», — сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент КиргизииСооронбай Жээнбеков предложил присвоить новому парку, который будет разбит в южной части киргизской столицы, имя студентки медакадемии Адинай Мырзабековой.

Девушка в течение 11 дней работала в стационаре, оказывая помощь пациентам с коронавирусом. 13 июля она скончалась от двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией.