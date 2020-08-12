Москва, , 10:26 — REGNUM Разработанная в России вакцина будет ориентирована на внутренний рынок. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Вакцина будет ориентирована на внутренний рынок. Фонд РФПИ подключился к работе по экспорту технологий и лекарственного препарата. Выпуск на других площадках возможен. Мы работаем с двумя крупными компаниями для производства вакцины», — сказал Мурашко.

По его словам, экспортный потенциал у препарата есть, «и мы будем его предлагать», но в первую очередь распространение вакцины будет касаться внутреннего рынка.