Симферополь, , 10:25 — REGNUM 38 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены на территории Республики Крым за минувшие сутки, сообщил на своей странице в Facebook глава региона Сергей Аксёнов.

«За 11 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 38 случаев коронавирусной инфекции. 10 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 24 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 — при скрининге здорового населения», — уточнил Аксёнов.

За период с 21 марта по 12 августа на территории Республики Крым положительные тесты на коронавирус подтверждены у 1595 человек, выздоровели из них 1076 человек. За сутки подтверждена смерть ещё одного пациента с коронавирусом, таким образом, в Крыму инфекция унесла жизни 18 человек.