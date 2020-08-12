Иваново, , 10:20 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности раскрыли в Ивановской области подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков, сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Отмечается, что наркотики распространялись через интернет. Ежемесячное производство наркотических средств составляло более 200 кг. Во время обысков изъято 34,8 кг наркотика мефедрона, 1,2 тонны наркосодержащей жидкости, 7,2 тонны реактивов и прекурсоров и лабораторное оборудование.

Изъято также десять единиц огнестрельного оружия, 1200 боеприпасов различного калибра, а также приспособления для бесшумной стрельбы. Отмечается, что в лаборатории использовался труд иностранцев, насильственно удерживаемых под угрозой расправы.

Читайте также: В Самаре изъяли более 2 кг наркотиков