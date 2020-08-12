Москва, , 10:18 — REGNUM Проект капремонта здания Дворца культуры «Капотня» на юго-востоке Москвы согласован. Об этом сообщается на официальном сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Объект расположен по адресу: 2-й квартал Капотни, д. 20А. Согласно проекту, планируется провести расчистку и покраску наружных стен, которые облицуют композитными панелями, отремонтировать гранитные плиты цокольной части здания в местах повреждения и заменить фасадную вывеску.

Кроме того, в рамках работ отштукатурят и покрасят стены спуска в подвал, заменят напольное покрытие ступеней и площадки входной группы восточного фасада на противоскользящее, а также обновят металлическое ограждение, окна и двери.

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