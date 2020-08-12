Москва, , 10:03 — REGNUM Более половины опрошенных жителей России пожаловались на нехватку мест в залах ожидания российских вокзалов, а 30% недовольны отсутствием туалетов. Об этом свидетельствует опрос Общероссийского объединения пассажиров вместе с Общенациональным союзом индустрии гостеприимства, опубликованный «Российской газетой».

Так, согласно полученным данным, входы на вокзал посчитали удобными сразу 56% репондентов, а вот 13% заявили, что на входах в вокзалы их вообще никак не проверяли.

Респонденты также не хотят видеть на вокзалах магазины, салоны красоты, фитнес-центры и бары.

При этом подавляющее большинство опрошенных — сразу 85% — считает, что у вокзалов должны быть парковки. Правда, 47% не готовы за неё платить.