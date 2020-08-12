Бейрут, , 10:05 — REGNUM Более 500 пациентов приняли за время своей работы в Бейруте, где 4 августа в городском порту произошел мощный двойной взрыв, медицинские работники аэромобильного госпиталя МЧС России. Об этом 12 августа рассказал журналистам глава оперативной группы российского ведомства в Ливане Сергей Воронцов.

«Медицинский госпиталь принял более 500 человек», — заявил руководитель оперативной группы МЧС РФ.

Также он рассказал, что лаборатория Роспотребнадзора за время работы в Бейруте провела свыше 490 тестов на коронавирус и что психологи МЧС провели работу с 52 людьми, включая 13 детей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что влияние взрыва, который произошёл 4 августа в порту Бейрута, на здоровье людей будет изучать специальная комиссия при ливанском правительстве.

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