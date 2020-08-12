Екатеринбург, , 10:00 — REGNUM В Екатеринбурге сменили назначение земли под снесённой школой № 222. Об этом сообщил депутат гордумы Дмитрий Сергин в Facebook.

Сергин обратил внимание, что статус земли, на которой находилась демонтированная в марте 2020 года школа № 222), изменился. Теперь там предусматривается высотное жилищное строительство.

«Там, где из-за ветхости сносят школу, детский сад или другой социальный объект, должны появляться соответствующие учреждения», — считает парламентарий.

Депутат предполагает, что мэрия, ранее сокрушавшаяся из-за недостатка школ в городе, согласует строительство жилой высотки.

Как сообщало ИА REGNUM. в Екатеринбурге в 2019 году произошёл «школьный коллапс» — из-за большого потока новых учеников в школах города пришлось увеличивать количество классов. В одном из учебных учреждений даже появился 1 «Х» класс. В городе признали нехватку школ.

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