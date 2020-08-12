Москва, , 09:53 — REGNUM Жители Москвы получили возможность самостоятельно вносить данные о состоянии здоровья в свою электронную медицинскую карту, сообщается на портале мэра столицы.

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Такие данные как пульс, температура, артериальное давление, ахар в крови и т .д. москвичи могут внести в разделе «Дневник здоровья» электронной медкарты с помощью мобильного приложения «ЕМИАС Коннект».

Дневник здоровья в электронной медкарте стал доступен пользователям 27 марта 2020 года. Функцией воспользовались уже более 10 тыс. горожан. Внесено более 500 тыс. записей о состоянии организма.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве пользователи приложения «ЕМИАС.ИНФО» получили полный доступ к сведениям о своем здоровье.

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