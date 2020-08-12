12 августа 2020 | Время чтения 7 мин

Андрей Маленький, , 10:53 — REGNUM На совещании в Совете Федерации с представителями министерств В. Матвиенко очень заинтересовало выступление одного из заместителей федерального министра. Она даже прервала заседание. Речь замминистра оказалось на хорошем русском языке, была краткой и исчерпывающей одновременно, без излишеств, четкой и без потери перспективы. Короче говоря, не стандартной, в отличие от привычного канцелярита. Откуда такой замминистра взялся? Спикер начала задавать ему биографические вопросы. По их характеру стало понятно, к чему клонит: показать всем присутствующим, что так ясно мыслить и излагать может сообразительный человек, который в карьерном росте прошагал все ступеньки, начиная с линейных. Ни одной не миновал.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

Руслан Хузин пока не вырос до уровня федерального министра. Он сельский учитель, но не заурядный. Преподает физику, информатику, технологию и астрономию в школе села Криулино Свердловской области. В 2010 году стал одним из победителей конкурса лучших учителей Российской Федерации. Мыслит так, что впору позвать на работу в Министерство просвещения, которое сейчас увлечено написанием еще одной госпрограммы на тему воспитания. Хузин, скорее всего, не пойдет в чиновники. Он не особенно верит в эффективность написанных мер, которые предлагаются сверху. На примере программы «Земский доктор» считает, что врачи по этой программе сначала пришли в село, получили деньги, отработали какой-то срок, потом ушли в декрет и пропали. То же самое — с учителями. Выход не в программе, а в жилье. В городе его сокурсники до сих пор не имеют своих квартир и живут уже с семьей и детьми на съемных квартирах, а у него своя есть с 2008 года.

Руслан смотрит снизу вверх, но, как астроном, видит весь мир в отражённом свете звезд. Даже поспорил с министром просвещения С. Кравцовым. Заочно. Министр хочет обеспечить вхождение Российской Федерации в топ-10 по качеству школьного обучения. До него этого никому не удавалось, но Кравцов взялся. Правда, после того, как стал министром. Хузин на своем персональном сайте изложил три причины, по которым этого не произойдет. Причин, конечно же, больше, но учитель предложил свой порядок разбора, почему наша страна не сможет войти в топ-10 стран мира по качеству образования. Он обратил внимание, что на сайте, посвящённом национальному проекту «Образование», годы такие — 2019−2024. То есть цель ставилась правительству не вчера, но по каким-то причинам всё решили отодвинуть. Бюджет проекта — 784,5 млрд рублей. Меньше, чем фонд одного вуза в США, например, Массачусетского технологического института. Проект существует больше десяти лет и почему такую задачу нельзя было поставить изначально? Ведь за это время наша страна точно была бы близка к цели. Например, в 2010 году я был признан победителем конкурса лучших учителей РФ в рамках того самого национального проекта «Образование», пишет Хузин.

Хузин Руслан Ильдарович N-vartovsk.ru

Далее. Средний возраст — 52 года. Да, именно таким считается средний возраст учителя в России. Получается, что к 2030 году большинство педагогов выйдет на заслуженный отдых. А кто будет страну выводить в топ-10? Сегодня большинство моих коллег с большим стажем уже не повышают свою квалификацию, а всего лишь сдают экзамен на соответствие занимаемой должности. И это не секрет для министерства. Мужчин в школах мало. Например, в нашей школе три мужика, не считая завхоза и водителя автобуса. А молодые коллеги, отработав 2−3 года, либо уходят в декрет, либо меняют профессию. В нашей школе за последние три года сменилось пять девчонок. Я, говорит Руслан, честно говоря, даже не у всех фамилию и отчество вспомню. Конечно же, в России есть много молодых и талантливых учителей, но их будет недостаточно в масштабах страны, чтобы решить такую глобальную задачу.

Федеральные образовательные стандарты. Чтобы улучшить качество образования, необходимо сменить стандарты, решить проблему с учебниками, переподготовить учителей, но и дистанционное обучение не стоит забывать. Его однозначно нужно развивать. Но как же тогда ФГОС? Дело в том, что первого выпуска школьников, которые занимались по новым стандартам ФГОС, ещё и не было. Он имеет в виду одиннадцатиклассников. Эти дети в этом году окончили только 9-й класс. Но самое интересное в том, что подготовлены проекты ещё более новых стандартов. А ведь чтобы их внедрить в жизнь, уйдёт не год и не два. Пока учителя пройдут обучение, институты разработают методики преподавания, уйдёт пару лет. А это значит, что внедрять новые стандарты мы сможем в лучшем случае не раньше 2022 года. А теперь давайте считать: четыре года на началку и пять лет основной школы. Получается, что только к 2031 году дети выучатся по-новому.

Школьная линейка Алексей Колчин © ИА REGNUM

И последнее — PISA (Programme for International Student Assessment) или международная программа по оценке учебных достижений школьников во всём мире. Исследование проводится циклами раз в три года среди 15-летних школьников по всему миру: проверяется их математическая и естественнонаучная грамотность, а также грамотность чтения. Наверное, на восьми педсоветах из десяти упоминается это исследование в течение учебного года. Именно по PISA смотрят, на каком месте наша страна находится в рейтинге. Но нельзя опираться только на это исследование. Ведь в стране образование очень дифференцировано. Например, качество обучения в столице и городах-миллионниках очень отличается от образования в маленьких городах и сёлах. Давайте взглянем на результаты последнего исследования PISA, которое проводилось в 2018 году. Естественнонаучная грамотность — 33-е место. Математическая грамотность — 30-е место. Читательская грамотность — 31-е место. До 10-го места пока далеко. Но всё впереди! Ведь у нас есть ещё целых десять лет для этого.

Такова точка зрения сельского учителя. У академиков Российской академии образования точка зрения в отношении топ-10 пессимистичная. А. Асмолов считает, что глобальная конкурентоспособность и вхождение в число десяти ведущих стран мира могут быть достигнуты только формально. Разработанная Министерством просвещения и Рособрнадзором методика оценки качества образования уже и так помещает нас очень близко к топ-10. Но о реальном достижении конкурентоспособности при принятии новых стандартов придется забыть, поскольку весь мир движется в противоположную сторону — к вариативности, индивидуализации и персонализации образования, повышению статуса и развитию педагогов, развитию методик и навыков работы с увеличивающимся разнообразием, прежде всего — в целях формирования у детей гибких навыков и способности учиться всю жизнь в новых ситуациях.

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сайт профессора В. Кудрявцева на днях разместил еще одно открытое письмо академика Асмолова. На этот раз — к своим коллегам. Начал он письмо, сообщая, что отогнал мысль о РАО как о сообществе безликих конформистов, лишенных человеческого достоинства, права голоса и чувства уважения как минимум к себе самим. Тем не менее удивлен скоропалительному созыву общего собрания РАО. Оказывается, что сбор в режиме «молния» вызван не кризисом в образовании, а необходимостью внесения поправок в Устав РАО с целью дальнейшего трудоустройства бывшего министра образования председателем попечительского совета РАО. Бывший государственный чиновник отправлен в отставку. Существующий в РАО попечительский совет ранее носил общественный характер. Вызывает удивление, что ради трудоустройства бывшего министра происходит назначение председателя попечительского совета РАО с окладом 520 тысяч рублей в штатном расписании РАО. (Для справки: такой оклад представляет собой финансовый эквивалент ежемесячных выплат 13 членам-корреспондентам РАО и шести с половиной действительным членам РАО.) Не превращается ли при этом ранее существовавший общественный попечительский совет РАО в «потребительский» совет с весьма аморфными функциями?

Оставим судьбу О. Васильевой на совести академиков. Важнее другое — реализуемость цели в топ-10. Три точки зрения, три направления развития событий. Что должна думать учительская общественность на своих традиционных августовских педсоветах? Все оказались на распутье. Остались одни вопросы. К сожалению, такие, как у Алисы к Чеширскому Коту. Вспомним. «Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? — А куда ты хочешь попасть? — ответил Кот.— Мне все равно… — сказала Алиса.— Тогда все равно куда и идти, — заметил Кот.— Только бы попасть куда-нибудь, — пояснила Алиса.— Куда-нибудь ты обязательно попадешь, — сказал Кот. — Нужно только достаточно долго идти».

Долго идти — это мы умеем.