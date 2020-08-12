Кемерово, , 09:45 — REGNUM Более 500 работников коммунальных служб Кемерова сегодня, 12 августа, задействовано в обработке мест общего пользования. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

В мэрии уточнили, что дезинфицирующими средствами протирают дверные ручки, поручни, лестничные перила, почтовые ящики, подоконники, кнопки лифтов и домофонов многоквартирных домов.

Также рекомендовано обрабатывать придомовые территории, детские и спортивные площадки, а в офисах управляющих компаний не допускать скопления посетителей.