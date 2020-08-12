Благовещенск, , 09:43 — REGNUM В Приамурье первоклассники уже начали получать школьные ранцы со всеми необходимыми принадлежностями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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«До 18 августа планируем раздать рюкзаки во все районы Амурской области. Портфели с канцелярией уже забрали с Тамбовского, Новобурейского, Ивановского районов», — сказали в правительстве региона.

В 2020 году «Губернаторский портфель» получат более 3 тыс. первоклассников из малоимущих и социально незащищенных семей Приамурья. На эти цели деньги выделены из областного бюджета.

Рюкзаки и школьные принадлежности соответствуют всем санитарно-эпидемиологическим нормам.

Как сообщало ИА REGNUM, школьные принадлежности в 2020 году остаются доступными по цене для большинства родителей. Цены на всю школьную канцелярию, сумки и портфели, одежду и другие аксессуары не растут, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.