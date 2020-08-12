Магас, , 09:42 — REGNUM В Ингушетии к началу нового учебного года заработают пять новых школ, построенных в городе Магасе, а также в селах Гази-Юрт, Кантышево, Экажево и Сурхахи. До конца 2020 года планируется ввести в строй еще 29 объектов образования, сообщили 12 августа в пресс-службе правительства региона.

В ходе заседания правительства, посвященного подготовке образовательных учреждений к новому 2020−2021 учебному году, было отмечено, что среди новых образовательных объектов — 18 детских садов и 11 школ. А общее количество предъявленных к приемке в 2020 году учреждений образования составляет 218.

В Ингушетии вопрос строительства новых школ и детских садов по-прежнему звучит актуально. Благодаря высокому уровню рождаемости ежегодно в регионе наблюдается рост числа учащихся и воспитанников детских садов. Так, в новом учебном году за парты сядут 80 315 школьников. Это на 4825 человек больше, чем в прошлом году.