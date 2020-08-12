Нью-Дели, , 09:42 — REGNUM За истекшие сутки в Индии было выявлено свыше 60 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 августа сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 60 963 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 329 638.

Также сообщается, что за это же время в Индии 834 пациента скончались от COVID-19, и потому суммарное количество летальных исходов достигло 46 091.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 639 599 человек вылечились от нового заболевания, 56 110 из которых — за минувшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на Украине подтвердили 1433 случая заражения коронавирусом.