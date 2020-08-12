Москва, , 09:40 — REGNUM В Москве предприятиям общественного питания, торговли и услуг выписали более 8 тыс. предписаний на общую сумму 450 млн рублей. Об этом сообщили в департаменте московского департамента торговли и услуг.

«За период действия ограничительных мер составлено более 8 тыс. административных материалов на сумму 450 млн рублей в отношении предприятий розничной торговли и общепита», — цитирует пресс-службу департамента ТАСС.

Указано, что проверки проводились с 12 мая по 11 августа. Всего проверили 45 тыс. организаций.

Наиболее частыми нарушениями является отсутствие дистанции, средств индивидуальной защиты, а также работа вопреки ограничениям.

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