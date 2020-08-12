Тамбов, , 09:37 — REGNUM 25 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тамбовской области, сообщили 12 августа в региональном оперативном штабе.

«25 новых случаев сегодня. Из них: 11 мужчин, 13 женщин, 1 ребёнок (девочка 6 лет). Возраст взрослых заболевших от 30 до 67 лет. Прибывших из других регионов нет, 25 контактных с заболевшими», — уточнили в оперативном штабе.

За весь период пандемии в Тамбовской области положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 6311 человек, из них 5524 выздоровели, 37 умерли. В больницах лечатся 244 пациента, у 165 из них диагностирована пневмония.

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