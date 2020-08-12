Железноводск, Ставропольский край, 12 августа 2020, 09:36 — REGNUM В Железноводске жители и туристы с начала года успели выпить более 800 тонн минеральной воды — почти такой же объём воды понадобится, чтобы наполнить 50 олимпийских бассейнов. Эти сведения стали доступны благодаря «умным счётчикам», которые установлены в бюветах Железноводска, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе города.
Глава ставропольского «умного» курорта Евгений Моисеев рассказал, что в среднем в день жители и гости Железноводска выпивают около 4 тысяч литров минеральной воды, а за восемь месяцев — более 800 тонн. Самым популярным бюветом стал «Славяновский» — на его долю выпала треть от всего потребления минералки. Немного отстают «Смирновский» и «Лермонтовский» бюветы, а «Западный» и Бювет-Книга замыкают список.
Власти отмечают, что цифровой опыт Железноводска будет растиражирован на другие города Ставропольского края.