Тбилиси, , 09:39 — REGNUM В министерстве обороны Грузии разработали курс по популяризации воинской службы среди молодежи — «Семь дней солдатом». Об этом 11 августа сообщает пресс-служба Национальной гвардии Грузии.

Проект был представлен студентам из 18 вузов страны. Программа предполагает знакомство молодых людей с условиями прохождения армейской службы в качестве солдата. Теоретические и практические занятия будут проводит на полигоне «Палдо».

Военные также рассказали студентам, что в Грузии молодые люди на добровольной основе могут подписать контракт на прохождение в течение 45-и дней резервной службы. На этот период за добровольцем должны сохранить его гражданское рабочее место. Он также будет получать жалование из расчета 2700 лари (почти $900) в год.

Стоит отметить, что в Грузии один срок резервной службы учитывается, как прохождение обязательной военной службы.