Екатеринбург, , 09:30 — REGNUM Уголовное дело о похищении екатеринбургского предпринимателя и незаконном обороте боеприпасов направлено в суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По версии следствия, обвиняемый организовал похищение владельца автостоянки на улице Гражданская. Ранее у предпринимателя умер соратник, который получал прибыль от деятельности стоянки, и бизнесмен отказался передавать часть выручки наследникам — детям погибшего.

«Тогда сообщники решили разобраться с коммерсантом и похитили его», — передают версию следствия в прокуратуре.

Бизнесмена силой посадили в автомобиль и передали подельнику обвиняемого. В дальнейшем предприниматель скончался в транспортном средстве данного подельника.

Также организатор похищения приобрёл 32 патрона калибра 9 мм к пистолету Макарова. Боеприпасы были обнаружены в ходе обыска в квартире гражданина. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы. Два его подельника уже получили сроки в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее двух жителей Екатеринбурга обвинили в похищении директора строительной фирмы. Они хотели, по версии следствия, получить от потерпевшего 500 тысяч рублей.

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