Барнаул, , 09:27 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае остается достаточно напряжённой. По данным оперативного штаба региона на 12 августа, из общего количества пациентов 2491 человек болен внебольничной пневмонией (+46 за последние сутки) и 3332 — ОРВИ (+16 за последние сутки). Тяжелобольных — 100 (минус два за последние сутки), подключён к аппаратам ИВЛ 31 человек (минус один за сутки).

За последние сутки произошло четыре летальных исхода пациентов с SARS-CoV-2. За весь период выздоровели 8514 человек и 257 пациентов скончались. Общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 10 273 человека. Причём 88 из них добавились за последние сутки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последние дни на Алтае значительно сократили число тестов на SARS-CoV-2. Если месяц назад в регионе делали более 4000 исследований на SARS-CoV-2, то 10 августа число проведённых тестов составило чуть более 2,1 тыс. штук. Накануне, 11 августа, число тестов вновь увеличилась до 3065 штук за сутки.

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