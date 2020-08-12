Воронеж, , 09:27 — REGNUM Ещё один пациент с подтверждённым заражением коронавирусом скончался в Воронежской области, данные опубликованы 12 августа региональным оперативным штабом. Таким образом, число жертв инфекции в регионе достигло 107 человек.

За минувшие сутки в регионе было подтверждено 93 случая заражения коронавирусом. Общее число случаев заражения, подтверждённых ПЦР-тестами, достигло 12 278.

За сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса 169 пациентов. В общей сложности выздоровевшими после коронавируса признаны 10 337 пациентов, у которых заражение было подтверждено с помощью ПЦР, и ещё 2047 пациентов с диагнозом, поставленным с помощью КТ.