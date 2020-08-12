Дербентский район, Дагестан, , 09:26 — REGNUM В дагестанском селении Геджух выросло число жителей, у которых выявлена острая кишечная инфекция. В настоящее время госпитализированы в Дербентскую центральную городскую больницу восемь человек, в том числе пятеро детей, сообщили в пресс-службе минздрава республики.

Лечатся амбулаторно еще 45 пациентов. Состояние всех заразившихся удовлетворительное, пациентов с тяжелым течением заболевания нет.

Напомним, первые пострадавшие от отравления водой стали поступать в медицинские учреждения 8−9 августа. В ходе подворового обхода, который провели специально сформированные бригады медиков, было обследовано свыше 4000 жителей селения Геджух. Выявлено еще 45 случаев заболевания.

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Минздрав для оказания помощи местным врачам направил бригаду специалистов, в том числе инфекциониста и эпидемиолога. Была организована проверка управления Роспотребнадзора, которая выявила, что пострадавшие пили некипяченую воду, поступающую из водовода Кайтаг — Дербент. В настоящее время подача воды в селение прекращена. Для местных жителей организован подвоз чистой водопроводной воды.

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