Хабаровск, , 09:24 — REGNUM В Хабаровском крае с 12 августа возобновили работу часть учреждений культуры и спорта. Также ограничительные мероприятия сняты в шести районах края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Врио губернатора Михаил Дегтярёв снял коронавирусные ограничения в Аяно-Майском, Николаевском, Тугуро-Чумиканском, им. Полины Осипенко и Охотском районах. При этом остаются рекомендации по соблюдению мер санитарной безопасности.

В населённых пунктах Амурского, Комсомольского и Ульчского районов возобновили работу общественных бань.

Открыт доступ в музеи, на аттракционы, кроме надувных. Спортивные соревнования уже можно проводить, но при максимальной загрузке зрительских трибун в 10%, а в бассейнах не должно быть посетителей больше 25% от общего объёма.

Также при соблюдении определённый требований начали работать и торговые центры, кафе и рестораны открылись ещё 9 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровский край отечественная вакцина от коронавируса поступит в октябре-ноябре 2020 года.