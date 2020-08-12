Москва, , 09:24 — REGNUM На территорию европейской части России пришло похолодание, которое можно сравнить с «генеральной репетицией осени». Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

"В такой ситуации на всей территории Европейской России продолжат идти осадки. Они не будут отличиться высокой интенсивностью, и лишь кое-где в Поволжье выльется более десяти миллиметров за сутки. Однако в самом эпицентре арктического вторжения дожди могут переходить в снег!», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что похолодание затронуло практически все территории региона, кроме южных.

Несмотря на это, синоптики подчеркнули, что уже скоро холод покинет европейскую территорию страны, поскольку атмосферное давление из-за тяжести холодного воздуха станет выше, а значит, уже к концу недели в Россию придёт гребень антициклона с запада, а устроивший похолодание циклон уйдёт в Зауралье.