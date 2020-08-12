Белгород, , 09:28 — REGNUM Доследственная проверка организована по факту возгорания жилого дома в посёлке Ивня Белгородской области, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. На пожаре пострадала годовалая девочка.

В загоревшемся доме проживает семья с детьми 2017 и 2019 годов рождения. По предварительным данным, отец находился на работе, а мать в состоянии алкогольного опьянения осталась с детьми дома и заснула. Соседи увидели задымление и до приезда пожарных успели вынесли из дома женщину и детей. Годовалую девочку госпитализировали, у неё термические ожоги 2−3 степени.

Следователи назначили судебные экспертизы, которые установят причину возгорания и степень причинённого вреда здоровью ребёнка.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Белгородом очевидцы спасли из огня мать с двумя детьми