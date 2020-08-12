Киев, , 09:25 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 1433 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил 13 августа специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

По данным ресурса, за сутки в стране от COVID-19 скончались 19 человек, а 752 пациента выздоровели.

Всего за время пандемии на Украине зафиксировали 84 548 случаев заражения коронавирусом, скончались 1970 человек, а выздоровели более 45 тыс. пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одессе от осложнений, вызванных коронавирусной пневмонией, скончался капитан корабля — житель Санкт-Петербурга.

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