Москва, , 09:22 — REGNUM В Москве на ВДНХ в образовательном комплексе «Техноград» начнет работу филиал детского технопарка «Москва», сообщается на портале мэра столицы.

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Детский технопарк откроется в начале учебного года, предположительно, 5 сентября. Бесплатные занятия будут проходить по субботам. Учащихся разделят на две группы по 14 человек.

В лабораториях «Технограда» школьники начнут изучать нанотехнологии. Ребята будут проводить исследования вместе с наставниками и работать над собственными проектами.

Как сообщало ИА REGNUM, первый отечественный технопарк был создан в 1990 году в Томске.

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