Воронеж, , 09:19 — REGNUM Филолог, преподаватель Воронежского государственного университета Валентин Валентинович Инютин скончался в Воронеже 11 августа. Об этом сообщается на сайте филологического факультета ВГУ.

«Не стало жизнерадостного, исключительно творческого и разносторонне одаренного человека — филолога, литературоведа, любимца многих поколений студентов филфака и журфака Воронежского госуниверситета — Валентина Валентиновича Инютина. В этом году ему исполнилось 69 лет. Последние годы он боролся с серьезными болезнями, но сохранял веселый нрав, остроумие, сатирический взгляд на современную жизнь, интересовался всем, что происходит в ВГУ и на родном филологическом факультете, где ученый преподавал долгие годы. Его диссертация по гротеску в творчестве Гоголя в свое время привлекла внимание многих специалистов», — говорится в некрологе, размещённом на сайте филфака.

«Его знали как доброго, необычайно деятельного, светлого и дружелюбного человека. Филолог и литературовед, тонко чувствовавший и понимавший слово, он обладал огромным творческим потенциалом. Его педагогический дар помогал притягивать талантливых учеников, которых Валентин Валентинович всегда умел поддержать словом, отношением, делом. Потрясающая эрудиция, душевное тепло и глубокая интеллигентность делали общение с ним незабываемым. Разделяю с вами горечь тяжёлой утраты», — выразил соболезнования родным и близким Валентина Инютина губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Прощание с Валентином Инютиным состоится в четверг 13 августа в зале БСМП №1, его похоронят на Коминтерновском кладбище в Воронеже.