Нур-Султан, , 09:16 — REGNUM Более 600 медицинских организаций в Казахстане возобновили плановую госпитализацию, сообщили в департаменте по связям с общественностью Фонда социального медицинского страхования республики.

Плановую медпомощь в Казахстане возобновили с 1 августа 2020 года. По состоянию на 10 августа госпитализацию возобновили в 626 медорганизациях. Возобновили работу клиники и больницы, которые не задействованы в мероприятиях по борьбе с коронавирусом.

Отметим, по состоянию на 12 августа в Казахстане выявили 100 885 случаев заражения коронавирусом, в том числе 691 — за минувшие сутки. Выздоровели 74 677 человек, скончались — 1269 пациентов.

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