Дербентский район, Дагестан, , 09:14 — REGNUM В селении Геджух Дербентского района Дагестана, в котором произошла вспышка заболевания кишечной инфекцией, прекращена подача воды. Предписание об этом выдало региональное управление Роспотребнадзора. Ведомство также сообщило, что в настоящее время организован временный подвоз населению водопроводной воды.

При проверке, организованной после массового отравления, было установлено, что пострадавшие пили некипяченую воду из водопровода. При этом все отравившиеся проживали в одной части села, вода в которую подается из водовода Кайтаг-Дербент. К этому водоводу многие местные жители присоединились самовольно путем врезок в трубы, из-за чего мог возникнуть доступ загрязненной воды.

«Сотрудниками управления выявлены многочисленные самовольные врезки в водовод путем присоединения резиновых и пластиковых труб, отмечаются утечки и прорывы, часть труб трассируется через водосточные каналы, по которым проходят поверхностные сточные воды села Геджух», — говорится в сообщении санитарного ведомства.

В настоящее время Роспотребнадзор выдал предписание главе администрации Дербентского района о проведении мероприятий по ликвидации утечек и прорывов на линии водопровода и проведении дезинфекции разводящих сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в селении Геджух были госпитализированы девять человек с отравлением. Общее число заболевших составило около 40. По предварительным данным, жители села отравились водой из-под крана.

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