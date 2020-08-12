Москва, , 09:03 — REGNUM Температура воздуха в Москве 12 августа окажется в пределах 18 градусов тепла. Об этом сообщает центр «Фобос».

"Синоптическая ситуация обусловится глубоким и холодным тылом циклона, генерирующего густые массивы кучевой облачности, проливающейся скоротечными дождями при температурном фоне на три-пять градусов ниже климатической нормы августа», — говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, в столице будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до 18 градусов тепла, в Московской области — до 19 градусов. Скорость ветра окажется в пределах 9 м/с.