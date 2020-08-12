Ташкент, , 09:00 — REGNUM Власти Наманганской области Узбекистана разрешили проводить праздничные мероприятия с числом гостей не более 30 человек, сообщили в областной комиссии по борьбе с коронавирусом.

Комиссия также разрешила открытие салонов красоты, парков отдыха и рынков. Ресторанам и кафе в Наманганской области разрешается работать с соблюдением карантинных требований. Смягчение ограничительных мер вводится с 11 августа.

Напомним, с 12 августа в Самаркандской области Узбекистана также смягчили карантинные ограничения. Ограничительные мероприятия упростили в Бухарской, Ферганской и Кашкадарьинской областях.

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