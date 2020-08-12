Москва, , 09:02 — REGNUM Сегодня, 12 августа, в России и в мире отмечается день рождения антисептика. 155 лет в 1865 году впервые во время операции был использован антисептик, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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Медики применили антисептик «карболовая кислота» для предотвращения инфицирования раны пациента. После этого дата 12 августа считается днем рождения антисептика.

В ведомстве напомнили, что руки являются главным объектом инфицирования, поэтому обработка рук антисептиками — необходимый способ профилактики коронавируса. Антисептик для рук должен содержать не менее 60−80% спирта.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2020 года Роспотребнадзором зарегистрировано 292 дезинфицирующих средства, из них 112 кожных антисептиков.

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