Тбилиси, , 09:06 — REGNUM 200 тысяч быстрых тестов на коронавирус были приобретены минздравом Грузии. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что 100 тысяч тестов произвела фирма из Китая, которая имеет соответствующую государственную лицензию и занимается поставками своей продукции в страны Европы и США. Другая половина тестов была произведена корейской компанией.

По данным пресс-службы, полученные тесты направят в медицинские и другие учреждения.

Стоит отметить, что эти поставки проводились в рамках проекта «Быстрое реагирование Грузии против COVID-19», на который предоставили кредиты Всемирный банк (Вашингтон) и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (Пекин).

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