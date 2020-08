Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Сценарист и продюсер будущего сериала HBO The Last of Us Крэйг Мазин заявил, что в нём будет присутствовать шокирующий контент, который был вырезан из оригинальной видеоигры. Об этом 12 августа сообщил портал Comicbook.

Он сказал в интервью журналистам, что у зрителей «отпадёт челюсть», когда они увидят один из моментов шоу.

«Конечно, мы должны это сделать. Вы не могли помешать мне сделать это. Вам придется застрелить меня, чтобы я не мог это сделать», — пошутил Мазин, добавив, что в сериале будет несколько подобных сцен.

В июне 2020 года стало известно, что пилотный эпизод The Last of Us снимет режиссёр «Чернобыля» Йохан Ренк. О своём намерении создать сериал по игре канал HBO объявил в марте 2020-го. В качестве соавтора сценария выступит создатель The Last of UsНил Дракман.

