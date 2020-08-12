Москва, , 08:47 — REGNUM Китайский автопроизводитель Geely получил в России Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый купеобразный кроссовер Geely Tugella. Об этом сообщили в Росстандарте.

В КНР модель продаётся под названием Xing Yue, а для авторынка РФ кроссовер получил название Tugella, в честь водопада, который находится в Королевском национальном парке Наталь в Южно-Африканской Республики.

Tugella является первым автомобилем, собранным на «тележке» CMA, разработанной Geely совместно с Volvo.

В России кроссовер будет продаваться с двухлитровым двигателем мощностью 199 либо 237 л. с. Агрегатироваться мотор будет с 8-скоростным «автомат». Привод у авто будет как передний, так и 4×4.

Напомним, по итогам июля нынешнего года дилеры компании Geely в России реализовали 105 218 экземпляров авто, что на 15% больше, чем в июле прошлого года.

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