Лондон, , 08:43 — REGNUM За минувшие сутки на территории Великобритании было выявлено 1148 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 августа сообщает британское правительство со ссылкой на минздрав страны.

По последним данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 312 789.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Великобритании на данный момент составляет 46 628.

При этом уточняется, что на данный момент в стране было проведено 18 868 556 тестов на коронавирус, 261 545 из которых — за истекшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 52 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.