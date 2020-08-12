Москва, , 08:40 — REGNUM Около 300 наименований дезинфицирующих средств зарегистрировал Роспотребнадзор с начала 2020 года. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба ведомства.

«С начала 2020 года Роспотребнадзором зарегистрировано 292 дезинфицирующих средства, из них 112 кожных антисептиков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поступившие на регистрацию средства прошли необходимую проверку, проведены, в частности, химико-аналитические исследования, микробиологические испытания, изучение токсичности и опасности.

Всего с 2010 года специалисты ведомства зарегистрировали 4308 наименований средств дезинфекции. Рост числа заявок в 2020 году в ведомстве связали с распространением новой коронавирусной инфекции.

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